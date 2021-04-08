Ortaçağ'da Evrakta Sahtecilik Nasıl Önleniyordu?

Ortaçağ'da evrakta sahtecilik önleme yöntemi olarak ne yapılıyordu? Yapılan yeni bir araştırma, Ortaçağ ve Yeniçağ'da avukatların resmi belgelerde yapılabilecek herhangi bir dolandırıcılığa karşı aldığı önlemi gözler önüne serdi. Araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ortaçağ'da Evrakta Sahtecilik Engelleme Yöntemi

Günümüzde resmi belgelerde yapılabilecek sahteciliğe karşı uygulanabilecek pek çok teknolojik çözüm bulunuyor. Bu da sahteciliğin önüne geçiyor. Peki, Ortaçağ ve Yeniçağ'da sahteciliği önlemek için hangi yöntemler uygulanıyordu? IndyTürk'teki habere göre Yapılan bir araştırma, merak edilen soruya ışık tuttu.

Birleşik Krallık'ta yer alan Exeter Üniversitesi, York ve Cambridge Üniversitesinde görevli araştırmacılar, Ortaçağ ve Yeniçağ'da avukatların belgelerde sahteciliğe karşı hangi teknikleri uyguladıklarını gün yüzüne çıkarmak için bir çalışma gerçekleştirdi. Avukatların resmi belgeleri koyun postundan üretilen parşömenlerde sakladığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 13 ile 20. yüzyıl arasında İngiltere'de yazılmış yüzlerce resmi belgeyi analiz etti. Resmi belgelerin analizinin yanı sıra parşömen yapımında kullanılan hayvan türleri de belirlendi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda parşömen yapımında keçi ya da dana derisi yerine genellikle koyun postu tercih edildiği gün yüzüne çıktı.

Parşömen yapımında dana ya da keçi derisi yerine koyun postunun tercih edilmesine ilişkin bazı fikirler ortaya atıldı. Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre koyun derisinin yapısı, yazıları değiştirmeye izin vermiyor. Böylece koyun postundan yapılan parşömenlerde yazıların manipüle edilmesi oldukça zor hale geliyor.

Koyun derilerinin katmanları arasında yağ birikintisi oluyor. Parşömen üretimi esnasında deri kirece koyuluyor. Bu sayede derinin yağdan kurtulması sağlanıyor. Böylece derinin katmanları arasında bazı boşlukların meydana gelmesini sağlıyor. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre mürekkebi kazıma girişimleri, parşömen katmanlarının ayrılmasına sebebiyet veriyor. Delaminasyon olarak da isimlendirilen bu durum, sahteciliği gün yüzüne çıkarıyor.

Araştırmacılar tarafından aktarıaln bilgilere göre Koyun postu, yüzde 30 ile 50 civarında oldukça yüksek bir yağ oranına sahip. Yağ oranı, keçi derisinde yüzde 3 ile 10 iken sığırlarda ise yalnızca yüzde 2 ile 3 civarında. Bu sebepten ötürü parşömende yer alan mürekkebi kazımanın kağıdı katmanlarına ayırma olasılığı, koyun derisinde çok daha yüksek.