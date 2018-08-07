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Ortak Şarj Aleti Avrupa'da Zorunlu Olabilir

Ortak Şarj Aleti
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji

Avrupa’nın önemli haber merkezlerinden Reuters, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yeni raporlar doğrultusunda ortak şarj aleti kararı verilebileceğini söyledi. Avrupa Birliği Rekabet Sorumlusu Margrethe Vestager ise birliğin yeterli araştırmayı yaptıktan sonra telefon üreticilerini ortak şarj aleti konusunda zorlayabileceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği, her yıl eski şarj aletleri sebebiyle 51 bin ton elektronik atığın ortaya çıktığını, bu sebeple yaklaşık on yıldır üreticilere ortak şarj aletine geçmeleri yönünde baskı yapıldığını ifade ediyordu. Elektronik atıkla birlikte telefon kullanıcılarının daha rahat edebilmesi için böyle bir karar alınmasının elzem olduğunu kaydeden birlik üyeleri, uzun süredir konu hakkında araştırma yürütüyorlardı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan baskılar sonucunda, içerisinde Apple, Samsung, Huawei ve Nokia gibi devlerin olduğu 14 şirketle 2009 yılında uzlaşı sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşmeye dâhil olan şirketler, 2011 yılında ortak şarj aletine geçmeyi kabul ettiklerini bildirmişler; ancak 2011 yılına kadar herhangi bir adım atmamışlardı. 2012’de sonlanan uzlaşı sözleşmesinin ardından birçok şirket 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa Birliğine niyet mektupları göndermişler, buna rağmen ortak şarj aleti konusunda herhangi bir sonuç alamamışlardı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Rekabet Sorumlusu Margrethe Vestager, “Gönüllü yaklaşımlardan sonuç alınamamasından ötürü Avrupa Birliği Komisyonu, farklı seçeneklerin maliyetlerini ve faydalarını değerlendirdikten sonra yeni bir çalışma başlatabilir” dedi.

Vestager’in açıklamasının ardından birçok uzman, ortak şarj aleti kararının şirketler üzerinde büyük bir etki yaratmayacağının anlaşılması durumunda Avrupa Birliğinin bu konuyu yasa yoluyla zorunlu hale getirebileceğini belirttiler.

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