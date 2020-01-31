Ortak Şarj Kablosu Yasası AB Parlamentosu'nda Onaylandı

Avrupa Birliği Parlamentosu üyeleri, Apple'ın bütün itirazlarına rağmen ortak şarj kablosu yasasını bugün oylandı. Yapılan oylama sonucunda parlemento üyeleri, 582'ye karşı 40 gibi büyük bir çoğuklukla ortak şarj kablosu lehine oy kullandılar.

Yasanın geçmesinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu'ndan, temmuz ayına kadar gerekli uygulamaları yapılması istendi. Böylece Avrupa Birliği içerisinde satılacak teknolojik ürünlerin tek şarj kablosu ile satılması kesinleşmiş oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce çıkan bir başka yasa ile Avrupa Birliği bölgesinde ortak şarj aleti satılması yönünde üreticileri yönlendirme kararı alınmıştı. Geçen yasarının üzerinden 10 yıl geçmişken, birçok üreticinin buna gönüllü olmaması ardından, birlik tekrar harekete geçmişti. Bugün yapılan oylamayla ortak şarj aleti zorunlu kılındı.

Lightining kablo ile ürünlerini piyasaya süren Apple ise karar karşı çıkmıştı. Halihazırda kullanılan diğer şarj kablosu türlerinin kullanılmaz hale gelmesinin, doğaya bırakılan atıkları artıracağını söyleyen şirket, kademeli bir geçiş önermişti.

Öte yandan SMART isimli şirketin yaptığı araştırmada, şarj kablolarından ziyade başlıklarının daha fazla atık oluşturduğu tespit edilmişti. Bu sebeple araştırma şirketi, telefonlarla birlikte şarj aleti ve kablosunun satılmaması yönünde fikir belirtmişti. Böylece herkes eski ürünlerini yeni aletlerde kullanabilecekti.

Ortak şarj kablosu kararının alınmasının ardındaki etken ise Avrupa Birliği içerisinde atık boyutunun çok yüksek olmasıydı. Dünya ortalaması kişi başına 6 kilogram olurken, bu sayı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 16.6 kilograma kadar çıkıyordu. Bunu engellemek adına yeni önlemler almak isteyen AB, bugün itibarıyla kararı onaylamış oldu.