Ortalık Karışır: YouPorn İngiliz Prensin Eşine İş Teklif Etti!

Geçtiğimiz günlerde Prens Harry'e iş teklif eden Burger King'in ardından benzer bir adım da yetişkin içerik sitesi YouPorn'dan geldi. YouPorn, prensin eşine iş teklif etti.

İş Tekliflerine Boğuldular

Bildiğiniz üzere İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu olan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmak için talepte bulunmuştu. Konuya "Ben ve ailem, Prens Harry ile Meghan Markle'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." diyerek destek veren Kraliçe 2. Elizabeth, bu konuda yanlarında olduğunu söylemişti.

Bu açıklamaların ardından ise çiftin geçimlerini nasıl sağlayacaklarına yönelik soru işaretleri ortaya çıkmaya başlamıştı.

YouPorn'dan Prensin Eşine Teklif

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Burger King tarafından Prens Harry için yapılan iş teklifini sizlere aktarmıştık. Bu habere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi benzer bir adım yetişkinlere yönelik içerik sitesi olan YouPorn tarafından geldi. YouPorn Başkan Yardımcısı Charlie Hughes, Prens Harry'nin eşi olan Meghan Markle için yaptıkları iş teklifini duyurdu.

Hughes, "Size çok sayıda teklifin sunulduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak biz size YouPorn'un hayır işleri çalışmalarına yardımcı olamk için benzersiz bir pozisyon olan Özel Girişimler Direktörlüğü koltuğunu teklif ediyoruz." dedi. Hughes bu pozisyonun görevlerini ise hayırseverlik işlerini araştırmak, bu işleri planlamak, komiteleri kurmak, bunları yönetmek ve denetlemek olarak tanımlıyor.

Şu an için Markle tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ama kendisine pek çok iş teklifinin geldiğini sık sık duyuyoruz. Buna ek olarak Disney ile anlaşma yaptığına yönelik bazı söylentiler de bulunuyor.