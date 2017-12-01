Ortam Rengini Algılayan ve Yansıtan Akıllı Lamba: Color Swing

Dünyaya çağ atlatan değişimlerin belirli yüzyıllar arasında gerçekleştiği öğretilir. Ancak son 50 yıla baktığımızda dünya tarihi boyunca yaşanan tüm devrimlerden daha fazlasına şahit olmadık mı? Bilgi devrimini bile hazmedememişken akıllı teknolojilere geçtik. Üstelik bu değişim her sektöre sıçradı. Son 5 yılda akıllı pompadan akıllı yüzüğe kadar pek çok gelişme gördük. Şimdi de Digital Habits tarafından yaratılan bir akıllı lambanın ortamdaki ışığı algıladığını ve gerçek zamanlı olarak ortama yansıttığını öğreniyoruz.

Bir evin mobilyaları kadar önemli olan şey nedir diye soracak olursanız pek çok uzmandan aydınlatma cevabını alırsınız. Color Swing adı verilen akıllı lambayı üreten İtalyan marka Digital Habits, işte bu önemli unsuru müthiş bir inovasyona dönüştürmüş. Ortamdaki nesnelerin renk bilgisini algılayabilen bir sistem geliştiren şirket, bu çevre bilgisini işleyen ve yansıtan akıllı lambayı yaratmış.

Color Swing altındaki herhangi bir rengi algılayabilen IR sensörü ile çalışıyor. Bu teknoloji -eğer takip ediyorsanız- yeni değil. Piyasada cüzi miktarlara satılan RGB sensörleriyle de benzer ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. Ancak bu ürünü özel kılan şey tasarımı ve şık görünümü. Günümüzde estetik algısının önemi göz önüne alındığında rakiplerinden 1-0 önde olduğunu kabul edelim.

Şu anda prototip olan Color Swing'in piyasaya ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Seri üretime başlandığında fiyatının ne olacağını da kestiremiyoruz. Digital Habits firmasının online mağasına baktığımızda en ucuz ürünün 350 Euro olduğunu görüyoruz. Akıllı lambanın da benzer bir fiyat politikası ile çıkacağını düşünebiliriz.