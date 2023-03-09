Ortaöğretim Genel Müdürlüğü YouTube Kanalı Çalındı

Son günlerde YouTube kanalların hackerlar tarafından ele geçirilme sıklığı bir hayli arttı. PintiPanda ve Jahrein gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin hesaplarının çalınmasının ardından bir haber de MEB tarafından geldi.

MEB'e bağlı bir kurum olan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube hesabı çalındı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fortnite Hile Videosu Yayınlandı

Eğitim ve öğretimi destekleyici çevrim içi derslerin yer aldığı ve çeşitli programların yürütüldüğü YouTube kanalı, özellikle uzaktan öğretim döneminde öğrenciler için bir kurtarıcı görevi görmüştü. 9 Şubat itibarıyla hackerların elinde olduğu anlaşılan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü YouTube kanalında Fortnite kostüm hilesine dair bir video yayınlandı.

Henüz yetkili makamlardan konuyla ilgili açıklama gelmedi. Paylaşılan videonun açıklamalarında ise Fortnite hilesi için bağlantı paylaşıldı. Yetkililer açıklama yapmadığı sürece kanalda paylaşılan videoları izlememenizi ve hiçbir bağlantıya tıklamamanızı öneriyoruz. Hackerlar, çalınan YouTube kanallarını, kanala abone olan diğer insanları ağlarına düşürmek ve bilgilerini çalmak için kullanabilir.