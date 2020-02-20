Ortaya Çıkan Videoda iPhone 9'un Eski Bir Tasarımı Gösterildi

Okulda çekilen bir videoda, iPhone 9 tasarımı olduğu iddia edilen bir telefon gösterildi. Cihaz kalın çerçeve ve düğmeleriyle, iPhone 9 / SE 2 gibi görünüyor. Çekilen videoda telefonun uygun fiyatlı olduğunun altı çiziliyor.

Videonun orijinal iPhone telefonuna ait olduğunu söylemek oldukça zor. Tasarımda cihazın yanları kare gibi göründüğü için OnLeaks renderlarıyla uyuşmuyor. Belki iPhone 4 ya da 5S tasarımlarına benzediği söylenebilir. Ön kısımdaki kalın üst ve alt çerçeve ile arkadaki tek kamera ise render görselleri ile eşleşiyor. Nane yeşili rengi de iPhone 11 için mevcut tonlardan biriyle eşleşiyor.

2020 Standartlarına Göre Oldukça Küçük

iPhone 9 / SE 2'nin düzgün küçük bir 4.7” ekrana sahip olması gerekiyor. Videoda gösterilen telefon ise daha büyük bir ekrana sahip ve çerçeveler olması gerekenden daha kalın. Buna rağmen videodaki telefon 2020 standartlarına göre oldukça küçük gibi.

Korona virüsü salgını nedeniyle etkilenen, iPhone üreten fabrikalardan dolayı, iPhone 9'un Mart ayının sonunda, planlanandan biraz daha gecikmeli olarak tanıtılması bekleniyor.