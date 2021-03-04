Örümcek Adam Deepfake Videosu, Tobey Maguire'ı Getiriyor

Bu Örümcek Adam deepfake videosu, son dönemin en başarılı Tom Holland'ın oynadığı sahneleri Marvel sinematik evrenindeki ilk Spider-Man rolünü üstlenen Tobey Maguire oynamış gibi gösteriyor. Spider-Man: No Way Home hakkında yayılan söylentilerine göre filmin bir kısmında Tobey Maguire'ın yer alması beklenirken paylaşılan bu video, Maguire'ın canlandırdığı Spider-Man'ı görmek isteyenleri oldukça mutlu etti.

Örümcek Adam Deepfake Videosu ile Tobey'e Bakış

Yeni Spider-Man filminde Tobey Maguire'ın da yer alacağı söyleniyor ama bu henüz doğrulanmış bir bilgi olmadığından söylenti hakkında kesin bir ifade ile konuşmak doğru olmayacaktır. Maguire'ın yakın bir zamanda seyircilerle buluşturulması beklenen Spider-Man'de görünme ihtimali şimdiden birçok hayranını heyecanlandırdı ve hayranları, onun Marvel'ın sinematik evreninde nasıl görüneceğini merak etmeye başladı.

Shamook'un deepfake kullanarak hazırlamış olduğu bir video, söylentilerin doğru olma ihtimaline güvenen hayranlara fazlasıyla fikir veriyor. Peki, Spider-Man: No Way Home'da yer alacağı söylenen Maguire gerçekten de filmde yer alırsa nasıl görünür?

Shamook isimli YouTuber'ın hazırladığı video, "Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home ve Avengers: Infinity War'da Tom Holland yerine Tobey Maguire oynasaydı nasıl görünürdü?" sorusuna da tatmin edici bir cevap veriyor.

YouTuber'ın hazırladığı videonun kusursuz bir biçimde hazırlanması dahi birçok Maguire hayranının şaşkınlığa uğramasına neden oldu. Video her ne kadar deepfake kullanılarak hazırlanmış olsa da orijinal versiyonunun ve deepfake versiyonunun yan yana durması, Holland ile Maguire arasındaki benzerlikleri de ortaya koyuyor.

İkisi de saç, kaş ve dudak yapısı bakımından birbirlerine benziyor. Andrew Garfield ise Holland ve Maguire'ın aksine çok daha farklı bir Spider-Man'i canlandırıyordu.

Deepfake teknolojisinin endişe verici bir şekilde kusursuz kullanımının gündem olması aslında ilk değil. Aynı YouTuber daha önce Andrew Garfield'ın yüzüne de Tobey Maguire'ı yerleştirdi ancak aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere ikili birçok açıdan zıt.

İkilinin birbirine zıt olması, deepfake teknolojisine rağmen büyüleyici bir uyumluluk oluşmasına engel oluyor. Maguire'ı anımsatmadığını söylemek doğru olmasa da göz ve kaşlarının dışında onu anımsatan çok fazla unsur yok.

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