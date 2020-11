Geçtiğimiz aylarda George Orwell'in dünya genelinde çok popüler olan ve kült roman olarak nitelendirilen Hayvan Çiftliği'nin oyunu duyurulmuştu. Geliştirici ekip Nerial tarafından yapılan açıklama ile beraber Orwell's Animal Farm çıkış tarihi açıklandı.

George Orwell'ın en sevilen romanlarından bir tanesi olan Hayvan Çiftliği, sistem eleştirisi içeriyor. İlk olarak 1945 yılında Birleşik Krallık’ta yayımlanan roman, yergi türünün başyapıtlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Orwell, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurulduğu günden itibaren meydana gelen oldukça önemli olayları kara mizah yardımı ve mecazi bir dille anlatıyor.

1940’lardaki “Reel sosyalizm”in eleştirisi olan romanın ilk yayınının 75. yıl dönümünde Orwell's Animal Farm oyunu, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Video oyununun duyurusu kitabın hayranları tarafından yoğun ilgi görmüştü. Oyun duyurusunun hemen ardından çok sayıda insan Orwell's Animal Farm Çıkış Tarihini beklemeye başlamıştı. Oyuncuların kafasında “Orwell's Animal Farm ne zaman çıkacak?” tarzında birtakım soru işareti oluşmuştu.

Geliştirici ekip Nerial, yaptığı açıklama ile beraber oyuncuların kafasında oluşan Orwell's Animal Farm çıkış tarihi ile ilgili soru işaretini giderdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Orwell's Animal Farm, 10 Aralık tarihinde PC ve mobil platformlara çıkışını gerçekleştirecek. Hayvan Çiftliği oyununun PC sürümü popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden satışa sunulacak. Oyunun fiyat etiketi ile ilgili henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Orwell's Animal Farm'da seçimler yapabileceksiniz ve vereceğiniz her karar hayvanların size karşı memnuniyetini etkileyecek. Kaynaklarınızı dengede tutabilmek için stratejiler geliştirecek, çiftliği savunacak ve hayvanları memnun etmeye çalışacaksınız. Macera türündeki oyunda hangi hayvanları önemsemeyeceğinize, hangi hayvanların isteklerini gerçekleştirebileceğinize karar verebileceksiniz.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Hayvan Çiftliği oyununda hikaye anlatma görevini Abubakar Salim üstlenecek. Abubakar Salim, Ubisoft firması tarafından geliştirilen Assassin's Creed: Origins ile tanınıyor. Oyunun yönetmenliğini ise The Witcher 2 ve The Witcher 3 oyunlarının yönetmenliğini üstlenen Kate Saxon yapacak. Geliştirici ekip Nerial, çıkış tarihi ile birlikte bir video yayımladı. 32 saniye uzunluğundaki videoda oyunla ilgili ayrıntılı bir detay bulunmuyor. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

We are excited to confirm that Orwell's Animal Farm will be released on the 10th of December on PC and mobile.



Wishlist the game on @Steam now!https://t.co/oQ3MKVW0Yp#Orwell #AnimalFarm #AnimalFarmGame pic.twitter.com/KHY2egeJEN