Osaka Track Sistemi ABD Rusya ve Çin Desteğiyle Kuruluyor

Bütün veri akışlarının serbest bir şekilde yapıldığı Osaka Track sistemi, ilginç bir şekilde ABD, Rusya ve Çin tarafından destekleniyor. Ayrıca tüm ülkelere ek olarak 24 ayrı ülkenin de destekte bulunması önemli bir adım oldu. Böylece bu sistem, şu andan itibaren yürürlüğe girdi. İşte haberimizin detayları.

Bazı durumlarda ülkeler arası veri akışı gerekebilir. Ortak projelerde de veri akışının önemli olduğu biliniyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından ortaya atılan bu proje, şu an için birçok ülke tarafından destek görmeye başladı bile.

Osaka Track sistemi ülkeleri birbirine bağlayacak

Veri akışının serbest hale gelmesi ve bütün verilerin herkesle paylaşılabilmesi, daha önceden Elon Musk tarafından da savunulmuştu. Şu an için Elon Musk, birçok projesini herkese açık verilerle gerçekleştiriyor. Japonya'nın yapmak istediği de muhtemelen böyle bir şey.

Açıkçası her ülkenin veri paylaşımına tam olarak olumlu baktığını söylemek mümkün değil. Örneğin Çin ve Rusya kendilerine ait verilerin dışarı ile paylaşılmasından çekiniyor. Ayrıca verileri muhaliflere karşı kullandıkları için de, ellerindeki gücün gitmesin istemiyorlar.

Avrupa Birliği ülkeleri ise veri gizliliğinin ve kişisel alanın ihlalinden çekiniyor. Hindistan, Endonezya, Güney Afrika gibi ülkeler; rekabet avantajlarını kaybetmek istemiyorlar. Tüm bu soru işaretleri karşısında Japonya'nın işinin son derece zor olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizce de verilerin herkese açık hale getirilmesi ülkelere katkı sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.