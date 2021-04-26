Oscar 2021 Kazananları Açıklandı!

Oscar 2021 kazananları belli oldu. Bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Akademi Ödülleri'nde en başarılı yapımlar ve oyuncular ödüllerin sahibi oldu. "En iyi film", "En iyi kadın oyuncu", "En iyi erkek oyuncu" dahil olmak üzere toplamda 22 kategorinin yer aldığı ödül töreni ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Oscar 2021 Kazananları Listesi

En İyi Film: Nomadland

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

En İyi Yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)

En İyi Uyarlama Senaryo: The Father

En İyi Özgün Müzik: Soul

En İyi Yapım Tasarımı: Mank

En İyi Film Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Sinematografi: Mank

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

En İyi Uluslararası Film: Another Round

En İyi Özgün Senaryo: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Youn Yuh-jung (Minari)

En İyi Özgün Şarkı: Fight For You (Judas and the Black Messiah)

En İyi Kısa Belgesel: Colette

En İyi Görsel Efekt: Tenet

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Ses Kurgusu: Sound of Metal

En İyi Kostüm Tasarımı: Ann Roth

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal ve Jamika Wilson

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 93. Akademi Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 6 dalda aday olan Nomadland, "En İyi Film" ödülünün sahibi olmayı başardı. 2020 yapımı dram filmi, "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini de aldı. Nomabland filminin yönetmeni Chloe Zhao, "En İyi Yönetmen" kategorisinde Oscar Ödülü alan ilk Asyalı kadın oldu.

Pixar Animation Studios tarafından hazırlanan başarılı animasyon filmi Soul, "En İyi Animasyon" ve "En İyi Özgün Müzik" ödüllerini kazandı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü dram filmi The Father'ın başrol oyuncusu Anthony Hopkins almayı başardı. The Father ayrıca "En İyi Uyarlama Senaryo" ödülünün de sahibi olmayı başardı.