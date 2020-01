Oscar'ın Habercisi Golden Globe 2020 Sahiplerini Buldu

Golden Globe 2020, Netflix filmlerinin birçok adaylık almasıyla izleyenleri şaşırtmıştı. Dün gece yeni on yılın ilk ödül töreni düzenlenirken, sinema ve televizyon dünyasına dair birçok ödül dağıtıldı. Oscar'ın habercisi olarak gösterilen ve Akademi Ödülleri'nde dağıtılacak Oscar heykellerinin kimlere gidebileceğini haber verdiğinden, birçok kişi Golden Globe ödüllerini canlı takip etti.

Sektörde artık ağırlığını kanıtlayan Netflix, Golden Globe ödüllerinde 34 adaylık alarak, rüştünü tekrar ispatladı. Buna rağmen ödül almasına kesin gözüyle bakılan The Two Popes ve The Irisman'e ödül gelmemesi, birçok kişiyi şaşırtmaya yetti.

Marriage Story'den Adam Driver ve Scarlett Johansson ile The Irisman'den Al Pacino ve Joe Pesci, oyunculuk kategorilerinde rakiplerine kaybettiler. Özellikle Al Pacino'nun ödül alması beklenirken, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Brad Pitt'e gitti. Uzmanlar ise Oscar 2020 sırasında ödüllerinde değişebileceği ve büyük ustaların en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü paylaşabileceklerini aktardı.

Ricky Gervais Golden Globa 2020'ye damga vurdu

Ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais, daha önce sunduğu ödül törenlerinde yaptığı ofansif şakalarla çok kere gündeme gelmişti. Golden Globe 2020 sunuculuğunu üstlenen ünlü komedyen, bu sene direkt olarak sektörü hedef aldı.

"Herkes Netflix izliyor artık. bu tören şöyle olmalıydı aslında: 'Netflix, tüm ödülleri siz kazandınız, iyi geceler.' onun yerine üç saat sakız gibi uzatıyoruz! bunu izleyeceğinize After Life’in tamamını bir oturuşta izleyebilirdiniz." şeklinde cümlesiyle ödül törenlerine giriş yaptı. Once Upon a Time in Hollywood'un çok uzun olmasından yakınan Gervais, "Film bittiği Leonardo DiCaprio'nun buluşmaya çıkardığı kız artık onun için çok genç olacak." şakasıyla katılımcıları güldüren Gervais, sektöre dair kullandığı bazı cümlelerle tokat etkisi yaptı.

“Apple the Morning Show’la tv dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Dizi, itibarın ve her zaman doğru olanı yapmanın önemini konu alıyor ve dizinin yapımcısı Çin’de rezalet çalışma şartları olan işyerlerinin sahibi bir şirket. Farkındalığınızın olduğunu iddia ediyorsunuz ama iş yaptığınız şirketler... inanılır gibi değil. Apple, Amazon, Disney... IŞİD bir online yayın platformu kursaydı hemen menajerinizi arardınız, değil mi? O yüzden, eğer bugün bir ödül kazanırsanız, bu sahneyi politik bir konuşma yapmak için kullanmayın sakın. İnsanlara öğüt verecek bir konuma zerre kadar sahip değilsiniz. Gerçek dünyadan tamamen bihabersiniz. birçoğunuzun Greta Thunberg kadar tahsili yok. Olur da kazanırsanız, gelip küçük ödülünüzü alın, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s***r olup gidin.”

Golden Globe 2020 (77. Altın Küre) Kazananları

DRAMA ALANINDA EN İYİ FİLM

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

KOMEDİ VE MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ FİLM

Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale – Ford v Ferrari

Antonio Banderas – Pain and Glory

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthio Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Soarise Ronana – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Daniel Craig – Knives Out

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton – Rocketman

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Awkwafina – The Farewell

Ana de Armas – Knives Out

Cate Blanchett – Where'd You Go, Bernadette

Beanie Feldstein – Booksmart

Emma Thompson – Late Night

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bates – Richard Jewell

Annette Bening – The Report

Laura Dern – Marriage Story

Jennifer Lopez – Hustlers

Margot Robbie – Bombshell

EN İYİ YÖNETMEN

Bong Joon-ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Martin Scorsese – The Irishman

Todd Phillips – Joker

EN İYİ SENARYO

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Noah Baumbach – Marriage Story

Anthony McCarten- The Two Popes

Bong Joon-ho, Han Jin-won – Parasite

Steven Zaillian – The Irishman

EN İYİ MÜZİK

Thomas Newman – 1917

Hildur Guonadottir – Joker

Randy Newman – Marriage Story

Alexandre Desplat- Little Women

Daniel Pemberton – Motherless Brooklyn

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

(I'm Gonna) Love Me Again – Rocketman

Spirit – The Lion King

Into the Unknown – Frozen 2

Stand Up – Harriet

Beautiful Ghosts – Cats

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite

Les Misérables

TELEVİZYON

DRAMA ALANINDA EN İYİ DİZİ

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Jennifer Aniston – The Morning Show

Jodi Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr. Robor

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ DİZİ

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Christina Applegate – Dead to Me

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Natasha Lyonne – Russian Doll

Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Rachel Brosnahan – Marvelous Mrs. Maisel

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Ben Platt – The Politician

Paul Rudd – Living With Yourself

Rami Yousef – Rami

Bill Hader – Barry

Michael Douglas – The Kominsky Method

EN İYİ MİNİ DİZİ/FİLM

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Helen Mirren – Catherine the Great

Merritt Wever – Unbelievable

Kaitlyn Dever – Unbelievable

Joey King – The Act

MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christopher Abbott – Catch-22

Sacha Baron Cohen – The Spy

Jared Harris – Chernobyl

Russell Crowe – The Loudest Voice

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ)

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Emily Watson – Chernobyl

Patricia Arquette – The Act

Toni Collette – Unbelievable

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alan Arkin – The Kominsky Method

Kieran Culkin – Succession

Andrew Scott – Fleabag

Stellan Skarsgard – Chernobyl

Henry Winkler – Barry