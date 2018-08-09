Oscar Ödülleri’ne “En Popüler Film” Kategorisi Ekleniyor

Sinema endüstrisinin en prestijli organizasyonu olan Akademi Ödülleri’ne yılın popüler filmleri için yeni bir ödül kategorisi ekleniyor.

Marvel’ın Black Panther'i yılın açık ara en çok gişe yapan filmi oldu. Peki bu Oscar alması için yeterli mi? İşte orası tam bir muamma. Zira Akademi Ödülleri’ndeki algoritma çok farklı işliyor. Örnek vermek gerekirse, gelmiş geçmiş en yüksek hasılata sahip 50 filmden sadece 3’ü en iyi film Oscarına sahip olabildi.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz aylarda bu konuya değinerek, gişe hasılatı 100 milyon doları geçen filmler için kullanılan bir deyim olan blockbuster yapımların, Oscar’da başarı kazanma ihtimallerinin geçmişten bu yana çok düşük olduğunu dile getirmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi bugün, “olağanüstü başarı elde eden popüler filmler için” yeni bir ödül kategorisi ekleyeceğini açıkladı. Peki, bu ne anlama geliyor? Hollywood Reporter ’ın haberine göre, bu kategoride yarışacak filmler için bazı uygunluk şartları aranacak.

Akademi, son yıllarda Oscar törenlerinin popülaritesini artırmak için yoğun bir çaba sarfediyor. Bu yönde atılan adımlardan birisi, Best Picture yani “En İyi Film” kategorisindeki aday sayısının 5’ten 10’a çıkarılması olmuştu. Ancak bu önemli değişim yine de izlenme rekorları kıran blockbuster yapımların listede yer almasını sağlamadı. Haliyle bu durum izleyicilerin sinirlerini de bir hayli bozmaya başladı.

Akademi’nin popüler filmler için ekleyeceği kategori birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Mesela, bu filmlerin popüler olduğuna nasıl karar verilecek? Gişe hasılatı mı kıstas alınacak? Ya da bu filmleri Akademi’de kimler seçecek? Ve eğer bu filmler bu kadar popüler ve iyi ise neden En İyi Film Oscarı’na aday gösterilmiyorlar? Görüldüğü üzere yanıt bulması gereken birçok soru var.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, söz konusu yeni kategorinin 24 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan 91. Oscar Ödülleri’nde olacağını açıkladı.