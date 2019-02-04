Oscar ödüllü Ridley Scott’tan Yeni THY Reklamı

Yıllardır dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden birisi olarak ülkemizi gururlandıran Türk Hava Yolları (THY), zaman zaman içerisinde ünlü isimlerin de yer aldığı oldukça başarılı reklam filmlerine imza atıyor.

THY’nin Twitter hesabı Turkish Airlines, şimdilerde şirketin yeni reklam filmini paylaştı. Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott'un çektiği reklam filminin başrolünde Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks yer alıyor.

THY’nin, ABD’deki en önemli spor organizasyonlarından Super Bowl için özel olarak hazırladığı The Journey (Yolculuk) adlı bu reklam filmi, ABD'nin Atlanta şehrinde, New England Patriots ile Los Angeles Rams takımları arasında oynananan müsabakanın devre arasında da gösterildi.

Hollywood'un birçok başarılı filmine imza atan Oscar ödüllü Ridley Scott'un imzasını taşıyan, başrolünde Sylvia Hoeks’un yer aldığı ve Super Bowl finali için özel olarak hazırlanan reklam filmi, 6 dakikalık kısa film şeklinde sunuluyor.

The Journey adlı yeni reklam filminde, İstanbul’un doğal ve tarihi güzellikleri ön planda tutulurken aynı zamanda THY'nin dünyanın her yerine uçuş yaptığına dikkat çekiliyor.