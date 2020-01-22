Osman Gazi Oyunu Android ve iOS Platformlarına Çıktı

UMURO Games tarafından geliştirilen Osman Gazi oyunu, bugün itibarıyla Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir hale geldi. Türk geliştiriciler tarafından yapılan oyun, birçok kullanıcı tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.

Daha önce geliştirdiği Nasreddin Runner isimli oyunu ile adından söz ettiren UMURO Games, Nasreddin Hoca'yı konu alan oyununun ardından Ertuğrul Gazi isimli bir başka yapımı daha mobil platformlar için yayınlamıştı.

Ertuğrul Gazi toplamda 2 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak, Türkiye'de yaşayan birçok mobil oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Türk tarihinde yer alan karakterlerin ilgi çektiğini gören UMURO Games'in bir sonraki durağu ise Osman Gazi oldu. Türk televizyonlarında iki tarihi kişiliğe dair dizilerin gösterilmesi, oyunların popüleritelerinin artmasında oldukça etkili oldu.

Bir önceki oyunda olduğu gibi Osman Gazi ismi verilen mobil oyun da yine ok atma, kılıç sallama ve at sürme mekanikleri üzerine oturtulmuş durumda. Oyuncular, Osman Gazi karakteri ile çeşitli görevleri gerçekleştiriyorlar ve yeni bölümleri açarak, hikayede ilerleyebiliyorlar. Osman Gazi oyununu Android ve iOS üzerinde denemek için hemen aşağıdaki indir tuşuna basmanız ise yeterli olacaktır.