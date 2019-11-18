ÖSYM 2020 Sınav Takvimi Açıklandı! Sosyal Medyada Nabızlar Yükseldi

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 2020 sınav takvimini yayınladı. Sınav takvimi sosyal medyada gündeme girdi. Yeni yıla çok az bir zaman kaldı. Sınavlar yaklaşıyor. Lise öğrencileri, üniversite sınavı tarihini öğrendi heyecan ikiye katlandı! ÖSYM 2020 Sınav takvimini sizler için derledik. Gelin hep beraber hangi sınav ne zaman yapılacak yakından bakalım.

YKS 2020 Tarihi Ne Zaman? 2020 Üniversite Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM yaptığı açıklama ile sınav tarihlerini duyurdu. YKS sınavı 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvurular ise 6 Şubat ile 3 Mart arasında alınacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak. Sonuçlar ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. Birinci YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de, birinci YDS 12 Nisan 2020'de yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 19 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin paylaşmış olduğu sınav takvimine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi Hakkında Atılan İlginç Tweetler

Şu anda ÖSYM 2020 Twitter'da gündeme girdi. Öğrencilerin attığı ilginç tweetleri sizler için bir araya getirdik. İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi hakkında atılan tweetler:

7 ay var daha ya konular yetişir..

ÖSYM 2020 pic.twitter.com/1ZQVZORHNZ — Çsebilginer (@csebilginer) November 18, 2019

ÖSYM 2020 sınav takvimini açıklamış, müsterih olun arkadaşlar askerde 15 liraya aldığım saat ile şafak sayabileceğiz, atarsa $244 pic.twitter.com/o3UHjkXxPV — realistik köy çocuğu (@aydincihan2) November 18, 2019

ÖSYM 2020 takvimine bakıyorumdur pic.twitter.com/QR782xjiEo — Elif Ama Yerle Bir (@eliff_ozdemiir) November 18, 2019

ÖSYM 2020 sınav tarihlerini açıkladı 💰💰 pic.twitter.com/pjnQ2HriA4 — Okul Öncesi Öğretmenleri (@OOgretmenleri) November 18, 2019