ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Bilişim Personeli Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli personel alacak.

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev çalışacak bilişim personelleri için sözlü sınav yapılacak. Peki, ÖSYM'in ilanına hangi tarihe kadar kimler başvurabiir? İşte cevaplar.

Kimler Başvurabilir?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adayların, fakülterin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şart bulunuyor.

Son Başvuru Tarihi 26 Mart

İşe alınacak personel, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSSP3 puan türünden yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak söz konusu pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre belirlenecek.

Adayların sınava katılabilmesi için sınav başvuru formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra formun çıktısını imzalamak suretiyle istenilen belgelerle birlikte 11 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığının adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapması gerekiyor.

Tavan Maaş 25 Bin Lira

Sınavda başarılı olup yazılım uzmanı pozisyonunda işe alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.

AA