ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Tarafından Görevden Alındı

Geçtiğimiz gün yaşanan KPSS soruları çalındı gerilimi geceye kadar uzandı. ÖSYM'nin hızla cevap vermesi sonucu çalındığı iddia edilen sorularla ilgili tüm söylentiler yalanlanmış olsa da ilerleyen saatlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla görevinden alındı.

Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve kararıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pek çok tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Resmî Gazete'de yayınlanan kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğinde görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Peki ne olmuştu?

Birçok sosyal medya kullanıcısı sınavın yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların bizzat aynısını KPSS sınavında kullandığını tespit etti ve bunun üzerine soruların önceden çalındığı iddiaları da ortaya çıktı.

Sınava giren pek çok kişi YÖK ve ÖSYM Başkanı'nı istifaya çağırırken, soruların daha önceden verildiği gibi pek çok şaibe iddiası da gelmeye başladı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya sınavda ve daha önceki deneme sınavlarında birebir aynı olan soruları paylaşarak sınavda şaibe olduğuna inandığını söyledi.

ÖSYM çok geçmeden Twitter üzerinden paylaşmış olduğu tweet'te tüm iddiaların asılsız olduğunu iddia etti.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 2, 2022

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