ÖSYM'nin Çökmesi Sonrasında Atılan En Komik Tweetler #ÖSYM

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini yayınladı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi çöktü. Adaylar Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. ÖSYM, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. ÖSYM'nin çökmesinin ardından en komik tweetleri sizler için bir araya getirdik.

ÖSYM Çöktü: Sosyal Medyada Gündem Oldu

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından erişime açıldı ancak siteye erişim sağlanılamıyor. Sınava girecek olan öğrenciler tarafından Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan paylaşımlar ile birliktehastagi Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşirken #YKS2020 hastagi 2. sıraya yerleşti. Şu ana kadar #ÖSYM hastagi ile 38 bin tweet atıldı ve atılmaya devam ediliyor.

İşte ÖSYM'nin çökmesinin ardından atılan en komik tweetler:

Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar #ösym pic.twitter.com/GBHM1N3opk — aleyna ekim (@aleynaekim1) June 15, 2020

Çökmesi gereken birisi varsa oda benim sana ne oluyor şimdi aga #ösym pic.twitter.com/YjHAV1cBGd — Yiğit (@fuckinyig) June 15, 2020

#ösym anlık sınav yerini öğrenmeye çalışan öğrenciler pic.twitter.com/pRb516gFfk — Ömer Demir (@OmerDmrs) June 15, 2020