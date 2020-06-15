  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. ÖSYM'nin Çökmesi Sonrasında Atılan En Komik Tweetler #ÖSYM

ÖSYM'nin Çökmesi Sonrasında Atılan En Komik Tweetler #ÖSYM

osym-cokmesi-sonrasinda-atilan-en-komik-tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini yayınladı. Sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi çöktü. Adaylar Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. ÖSYM, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti. ÖSYM'nin çökmesinin ardından en komik tweetleri sizler için bir araya getirdik.

ÖSYM Çöktü: Sosyal Medyada Gündem Oldu

ÖSYM YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Öğrenilir? İNTERNET ÖSYM YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Öğrenilir?
YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından erişime açıldı ancak siteye erişim sağlanılamıyor. Sınava girecek olan öğrenciler tarafından Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Yapılan paylaşımlar ile birlikte #ÖSYM hastagi Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşirken #YKS2020 hastagi 2. sıraya yerleşti. Şu ana kadar #ÖSYM hastagi ile 38 bin tweet atıldı ve atılmaya devam ediliyor.

İşte ÖSYM'nin çökmesinin ardından atılan en komik tweetler:

ETİKETLER: twitter

YORUMLAR