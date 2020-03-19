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ÖSYM Koronavirüs Sebebiyle 9 Sınavı Erteledi

ösym sınav erteleme
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan ÖSYM, yakın zaman sonra yapılacak 9 sınavı ertelediğini duyurdu.

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:

  • 9 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) 3 Mayıs'ta,
  • 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta,
  • 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de,
  • 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta,
  • 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Yukarıda çok ayrıntılı açıklamalar yapılmasına ertelenen sınavları ÖSYM Twitter adresi ayrı olarak paylaştı. O listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı. 

 

ETİKETLER: corona virüsü

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