ÖSYM Koronavirüs Sebebiyle 9 Sınavı Erteledi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kurum, kendi üzerine düşen çalışmaları başlatmıştı. Bunlardan bir tanesi olan ÖSYM, yakın zaman sonra yapılacak 9 sınavı ertelediğini duyurdu.
ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Buna göre güncellenen sınav tarihleri şöyle:
- 9 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (MSÜ) 3 Mayıs'ta,
- 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta,
- 26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de,
- 3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta,
- 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek.
1- Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında:— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
-MSÜ
-DİB-MBSTS
-YDS/1
-e-YDS/4
-e-YDS/5
-EKPSS
-ALES/1
-İSG/1
sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://t.co/kpp2c1PD7T internet adresinden yayımlanmıştır. pic.twitter.com/M04JR5MVAq
Yukarıda çok ayrıntılı açıklamalar yapılmasına ertelenen sınavları ÖSYM Twitter adresi ayrı olarak paylaştı. O listenin tamamı ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.
Tarihleri değişen sınavlarımızın yeni tarihleri:— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
-e-YDS/4 ➡ 2 Mayıs 2020
-MSÜ ➡ 3 Mayıs 2020
-ALES/1 ➡ 10 Mayıs 2020
-e-YDS/5 ➡ 16 Mayıs 2020
-YDS/1 ➡ 17 Mayıs 2020
-ALES/2 ➡ 16 Ağustos 2020
-İSG/1 ➡ 29 Ağustos 2020
-EKPSS ➡ 20 Eylül 2020
-DİB-MBSTS ➡ 3 Ekim 2020
YORUMLAR