ÖSYM'den KPSS Adaylarına Kritik Uyarı!

Lisans mezunu KPSS adayları için sınava saatler kala Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Twitter üzerinden paylaşılan tweette KPSS adayları için oldukça önemli uyarılar yapıldı. ÖSYM'nin 6 Eylül 2020 tarihinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adaylar için yaptığı önemli uyarı ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖSYM, KPSS Adaylarını Uyardı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden paylaşılan tweette yarın (6 Eylül 2020) Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar için önemli uyarılarda bulunuldu. Lisans mezunu milyonlarca adayın yarın gireceği sınav ile ilgili yapılan önemli açıklamada şu ifadelere yer verildi:

• 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

• Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

• Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.