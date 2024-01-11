Artık ÖSYM Sınavlarında Yapay Zeka Kullanılacak: İlk Kez Dil Sınavlarında Uygulanacak!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "yapay zekâ"nın sınav süreçlerinin çeşitli yönlerine entegrasyonu için kapsamlı bir yol haritası belirlediklerini açıkladı.

Bu stratejik hamle, ülkedeki devlet kurumlarının tüm birimlerinde yapay zekâyı benimsemeye yönelik daha geniş gelecek planıyla da uyumlu.

AA muhabirine konuşan Ersoy, Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun ÖSYM'nin devam eden dijital dönüşümündeki önemli rolünü ele aldı ve bu önemli girişime yapay zekâ uzmanlarının dâhil edilmesine vurgu yaptı.

Yapay Zeka İlk Olarak Dil Sınavlarında Kullanılacak

Yapay zekânın devlet kurumlarında yaygın olarak benimsenmeye başladığının altını çizen Ersoy, ÖSYM'nin soru formülasyonundan sınavların fiilen yürütülmesine kadar sınav sürecinin her aşamasında yapay zekâyı aktif olarak kullanma hedefleri olduğunu belirtti.

Kurumun devam eden çabalarını vurgulayan Ersoy, ÖSYM'nin özellikle dil sınavlarında yapay zekâyı kullanmaları için özenle çalıştıklarını açıkladı. Bu plan ve proje kapsamında ilk olarak dil sınavlarının değerlendirilmesinde doğal dil işleme ve makine öğrenimi gibi yapay zekâ teknolojileri kullanılacak.

Gelecekte ise bu süreçteki öğrenim ve kazanımlar, ÖSYM'nin tüm sınavlarında uygulanmak üzere kullanılabilir hâle getirilecek.

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