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ÖSYM Sitesi Çöktü Mü? ÖSYM Neden Açılmıyor? İşte Detaylar

ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor? Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından erişim sorunu yaşanıyor. Detaylar haberimizde.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar tercih sonuçlarına ulaşmakta sorunlar yaşamakta. ÖSYM çöktü mü? ÖSYM neden açılmıyor? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sorunları yaşanıyor.

ÖSYM Çöktü Mü? ÖSYM Sitesi Neden Açılmıyor?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişimde sorunlar yaşanıyor. Şu anda ÖSYM'nin internet sitesi çökmüş durumda. Erişim sorunlarının kısa süre içerisinde düzelmesi beklenmekte.

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ÖSYM'nin internet sitesi aşırı yoğunluktan dolayı şu anda yanıt vermiyor. Siteye erişim sağlanamamakta. ÖSYM tarafından erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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ÖSYM Sitesi Ne Zaman Düzelecek?

ÖSYM'nin internet sitesnin ne zaman düzeleceği bilinmiyor ancak bu sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi beklenmekte.

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