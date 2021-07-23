ÖSYM Tercih Kılavuzu Hatalı mı? Binlerce Öğrenci Açıkta Kalacak
ÖSYM tercih kılavuzu hatalı olabilir mi? 4 Ağustos'ta açıklanacak YKS sonuçları öncesinde binlerce öğrencinin boşta kalabileceği ifade edildi.
ÖSYM tercih kılavuzu hatalı iddiası binlerce üniversite öğrenci adayının açıkta kalabileceğini gösteriyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal tarafından yapılan analiz sonucunda, ÖSYM'nin geçtiğimiz hafta yayınladığı 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellenmesi gerekiyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2.6 milyon adayın katılmasıyla 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınava ilişkin 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu geçen hafta yayınladı. Ayrıca ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar tercihlerini, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapacak.
2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ise yaptığı analiz sonucunda tercih kılavuzunda büyük bir skandal yaşanabileceğini fark etti.
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ÖSYM Tercih Kılavuzu Hatalı İddiası
Üniversite adaylarının her sene Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyerek tercih yapacağını ifade eden Ünsal, "Bu yıl kılavuzun ilk kontrol nüshasında inanılmaz bir hata var" diyerek 2021 ÖSYM tercih kılavuzunun doğru olmadığını söyledi.
Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'a göre üniversite tercihleri başlamadan hataların düzeltilip kılavuzun güncellenmesi gerekiyor. 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre binlerce aday puanları yeterli olmasına rağmen açıkta kalabilir. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın verdiği demeçte öne çıkanlar şu şekildeydi:
- "ÖSYM tercih kılavuzunda her yıl bir önceki yılın taban puan ve sıralaması yer alır. Tercih yapacak aday kendisinin puan ve sıralamasına yakın girebileceği programları böylece görerek, sıralamaya göre bir tercih listesi yapar. Bu yıl kılavuzun ilk kontrol nüshasında inanılmaz bir hata var. Sınavın ilk aşaması TYT puanı ile yani 2 yıllık bölüm 9 bin 964 bölümden 1811'inin taban puanında hata yok ama sıralaması tamamen hatalı girilmiş.
- Örneğin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma MYO Gıda Teknolojisi Programı'nı inceleyelim. YÖK Atlas'ta bu bölümün puanı 234,098 ve sıralaması 1 milyon 116 bin 739 olarak yayınlandı. Meslek lisesi mezunu son aday 233,956 puan ve 1 milyon 496 bin 285'inci sıradan yerleşti. ÖSYM'nin 2021 tercih kılavuzunda ise aynı bölümde meslek liseli adayın ek puanla elde ettiği sıralama avantajı hiç dikkate alınmadan sadece ek puansız sıralama kılavuza konulmuş.
- Böylece aynı bölüm için 366 bin adaylık bir sıralama yanlışlığına imza atıldı. Ek puanlı giren ile normal giren arasında 0,1 puan fark varken sıralamada 366 bin adaylık bir esneme tercih yapacak adayları yanıltır. 1811 programda önemli sıralama sapmaları var. Tercihler başlamadan, hatalar düzeltilip, kılavuz güncellenmeli. Aksi halde 2 yıllık okulu normal yerleştirme puanı ve sırasıyla seçecek öğrenciler ÖSYM'nin bu hatası nedeniyle yanıltılarak, açıkta kalır."
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