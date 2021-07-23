ÖSYM Tercih Kılavuzu Hatalı mı? Binlerce Öğrenci Açıkta Kalacak

ÖSYM tercih kılavuzu hatalı iddiası binlerce üniversite öğrenci adayının açıkta kalabileceğini gösteriyor. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal tarafından yapılan analiz sonucunda, ÖSYM'nin geçtiğimiz hafta yayınladığı 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellenmesi gerekiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2.6 milyon adayın katılmasıyla 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınava ilişkin 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu geçen hafta yayınladı. Ayrıca ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar tercihlerini, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ise yaptığı analiz sonucunda tercih kılavuzunda büyük bir skandal yaşanabileceğini fark etti.

ÖSYM Tercih Kılavuzu Hatalı İddiası

Üniversite adaylarının her sene Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu inceleyerek tercih yapacağını ifade eden Ünsal, "Bu yıl kılavuzun ilk kontrol nüshasında inanılmaz bir hata var" diyerek 2021 ÖSYM tercih kılavuzunun doğru olmadığını söyledi.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'a göre üniversite tercihleri başlamadan hataların düzeltilip kılavuzun güncellenmesi gerekiyor. 2021 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre binlerce aday puanları yeterli olmasına rağmen açıkta kalabilir. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal'ın verdiği demeçte öne çıkanlar şu şekildeydi: