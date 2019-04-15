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Öte Gezegenler Arasına Bir Yenisi Daha Katıldı

proxima c
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje

Dünya’ya en yakın öte gezegen olarak adlandırılan Proxima b için heyecan verici bir açıklama yapıldı. Bilim insanları, Proxima b gezegeninin yakınlarında bir başka öte gezegen daha olabileceğini dile getirdiler.

İtalya'nın Torino Üniversitesinden gök bilimci Mario Damasso ile Yunanistan'ın Girit Üniversitesinden Fabio Del Sordo, ABD'nin California Üniversitesinin düzenlediği "Breakthrough Discuss" konferansında, önemli açıklama yaptılar. Sunumu yapan bilim insanları, Proxima c adını verdikleri potansiyel öte gezegen hakkında elde ettikleri ilk verileri paylaştılar. Şili'de La Silla Gözlemevi Yüksek Kesinlikli Dairesel Hız Gezegen Araştırma Aracı'nın (HARPS) verilerini kullanan araştırmacılar, Proxima Centuri adındaki kızıl cüce yıldızının çevresinde dönen Proxima b gibi bir başka gezegen daha olabileceğini, elde ettikleri kütle çekim hareketi verileriyle tespit ettiklerini aktardılar.

Damasso, varlığının kanıtlanması halinde gök bilim adlandırmalarının mantığı uyarınca Proxima c denilmesi gereken gezegenin şimdilik "yalnızca bir öte gezegen adayı" olduğunu vurguladı. Dünya'ya 4,24 ışık yılı uzaklıktaki, Erboğa (Centaurus) takım yıldızı içinde yer alan Proxima Centauri yıldızı 1915'te İskoç gök bilimci Robert Innes tarafından keşfedilmişti.

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