Othercide için Kapalı Beta Testi Düzenlenecek

Focus Home Interactive ve Lightbulb Crew, geliştirilme aşamasında olan Othercide için kapalı beta testi çağrısında bulundular. Eğer oyunu çıkışından önce oynamayı isterseniz, bu fırsatı kaçırmayın derim.

Othercide, 2018 yılının Ağustos ayı içerisinde duyurulmuştu. Sizi bambaşka bir dünyaya götürecek olan oyun, korkuyu sıra tabanlı oynanış sistemiyle hissettirecek. Daughters isimli savaşçı grubundan bir karakteri yöneteceğiniz hikaye boyunca, başka bir boyuttan gelmiş olan dehşet verici yaratıklar ile sınırlı kaynaklarınızı kullanarak savaşacak ve gerçekçiliği yok oluştan kurtarmaya çalışacaksınız. Yani her şey yine size bağlı olacak.

Bu yıl içerisinde çıkması planlanan oyunu çıkışından önce denemek isterseniz, yaklaşık olarak bin katılımcıya ihtiyaç duyulan kapalı beta testine katılımda bulunmak için buradan ulaşabileceğiniz formu doldurarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Gereksinim olarak katılımcılar on sekiz yaşının üstünde olmalılar. Ayrıca Steam hesabına ve oyunun en düşük sistem gereksinimlerini karşılayacak bir bilgisayara sahip olmak ve geri bildirim için İngilizce veya Fransızca bilmek gerekiyor.

Othercide için yayınlanan GamesCom 2018 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.