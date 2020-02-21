Othercide'ın Çıkış Zamanı PAX East 2020 Fragmanıyla Ortaya Çıktı

Lightbulb Crew tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından da yayınlanacak olan Othercide, 2018 yılının Ağustos ayında duyurulmuştu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan PAX East 2020 festivali için yayınlanan fragman ile oyunun çıkış zamanı ortaya çıktı.

Othercide, hikaye olarak sizi bambaşka diyara götürecek olan bir korku oyunu ve korkuyu size taktiğinizi iyi planlamanızın gerekeceği Iniative Sequence adı verilen sıra tabanlı dövüş mekaniğine bağlı olarak hissettirmeye çalışacak.

Her şeyin yine size bağlı olduğu ve vereceğiniz her kararın ölümle sonuçlanabileceği hikaye boyunca, Daughters isimli savaşçı grubundan bir karakteri yöneteceksiniz. Başka bir boyuttan gelmiş olan dehşet verici yaratıklar ile zorlu görevlerden görevlere koşarak sınırlı kaynaklarınız ile savaşacağınız bir dünyada, gerçekçiliği yok oluştan kurtarmaya çalışacaksınız. Ancak şunu belirtmeden geçmeyeyim ki Othercide oyununda ölseniz dahi bir takım gerçekleri de öğreneceksiniz. Yani ölüm esasında bir kayıp olmayacak.

PAX East 2020 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, bu Yaz aylarında satışa sunulacak.