Otobüs Biletlerine Tavan Ücret: Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Otobüs biletlerine tavan ücret uygulamasını içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile birlikte otobüs biletleri için istenebilecek tavan fiyatlar belli oldu.

Otobüs Biletlerine Tavan Ücret Uygulanmaya Başlandı

101 - 115 kilometre: 84 TL

116 - 130 kilometre: 90 TL

131 - 150 kilometre: 96 TL

151 - 175 kilometre: 102 TL

176 - 200 kilometre: 114 TL

251 - 300 kilometre: 126 TL

301 - 350 kilometre: 132 TL

351 - 400 kilometre: 138 TL

351 - 450 kilometre: 144 TL

451 - 500 kilometre: 150 TL

501 - 550 kilometre: 156 TL

601 - 650 kilometre: 168 TL

651 - 700 kilometre: 174 TL

701 - 800 kilometre: 180 TL

801 - 900 kilometre: 198 TL

901 - 1000 kilometre: 222 TL

1001 - 1100 kilometre: 241 TL

1101 - 1200 kilometre: 264 TL

1201 - 1300 kilometre: 282 TL

1301 - 1400 kilometre: 306 TL

1401 - 1500 kilometre: 329 TL

1501 - 1625 kilometre: 353 TL

1626 - 1750 kilometre: 370 TL

1751 - 1875 kilometre: 394 TL

1876 - 2000 kilometre: 417 TL

200 ve üzeri kilometre: 441 TL

Tebliğin amacı "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi" olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsıyor. Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında tutuldu.

"Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"deki bilgilere göre tavan fiyat uygulaması yayın tarihinden itibaren 3 ay süre ile uygulanacak. Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi'nin (KDV) dahil olduğu belirtildi.