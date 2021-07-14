Otobüs Biletlerine Tavan Ücret: Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bugün itibarıyla otobüs biletlerine tavan ücret uygulamasına geçildi. Peki, otobüs biletleri için belirlenen tavan ücretler ne kadar oldu? İşte tüm detaylar!
Otobüs biletlerine tavan ücret uygulamasını içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile birlikte otobüs biletleri için istenebilecek tavan fiyatlar belli oldu.
Otobüs Biletlerine Tavan Ücret Uygulanmaya Başlandı
- 101 - 115 kilometre: 84 TL
- 116 - 130 kilometre: 90 TL
- 131 - 150 kilometre: 96 TL
- 151 - 175 kilometre: 102 TL
- 176 - 200 kilometre: 114 TL
- 251 - 300 kilometre: 126 TL
- 301 - 350 kilometre: 132 TL
- 351 - 400 kilometre: 138 TL
- 351 - 450 kilometre: 144 TL
- 451 - 500 kilometre: 150 TL
- 501 - 550 kilometre: 156 TL
- 601 - 650 kilometre: 168 TL
- 651 - 700 kilometre: 174 TL
- 701 - 800 kilometre: 180 TL
- 801 - 900 kilometre: 198 TL
- 901 - 1000 kilometre: 222 TL
- 1001 - 1100 kilometre: 241 TL
- 1101 - 1200 kilometre: 264 TL
- 1201 - 1300 kilometre: 282 TL
- 1301 - 1400 kilometre: 306 TL
- 1401 - 1500 kilometre: 329 TL
- 1501 - 1625 kilometre: 353 TL
- 1626 - 1750 kilometre: 370 TL
- 1751 - 1875 kilometre: 394 TL
- 1876 - 2000 kilometre: 417 TL
- 200 ve üzeri kilometre: 441 TL
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Tebliğin amacı "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi" olarak belirtildi.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsıyor. Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında tutuldu.
"Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"deki bilgilere göre tavan fiyat uygulaması yayın tarihinden itibaren 3 ay süre ile uygulanacak. Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi'nin (KDV) dahil olduğu belirtildi.
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