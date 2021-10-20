Otobüs Büyüklüğündeki Meteor Dünya'yı Sıyırdı

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 TG14 isimli, neredeyse bir otobüs büyüklüğünde olan, meteor Dünya'nın yakınından geçti. Gezegene bu denli yaklaşan gök taşını 'zararsız' olarak nitelendiren NASA, yörüngede olan tüm olayları resmi internet sitesinde yayınladığını belirtti.

2021 TG14 İsimli Meteor Dünya'nın Yakınından Geçti

Resmi veriler ışığında Dünya'ya 250.000 kilometre kadar yaklaşan gök taşı, NASA'nın önceki ölçümlerinde tehdit unsuru olmayacak şekilde sınıflandırılmıştı. Bu bakımdan 250.000 km bizler için önemli bir mesafe olsa da, kozmik açıdan gök taşının gerçekten de yakın bir mesafeden geçtiğini söylemek mümkün.

Fark etmiş olabileceğiniz üzere NASA, son dönemlerde gök taşlarını daha yakından incelemeye başladı. Bu hem olası tehditleri önceden fark edebilmek hem de gök taşlarını çeşitli hammaddeler için kullanmak adına atılan önemli adımlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Kısa bir bilgilendirme olması adına gök taşları atmosfere girmiş olsalar dahi çoğu senaryoda yoğun sürtünme kuvveti genellikle onları yakararak küçük taş parçaları haline getirir. Oldukça nadir durumlarda ise gök taşları bozulmadan yüzeye kadar inebilir.

Buzul Çağının Gizemi Meteorlar Olabilir!

Chicago Üniversitesi'nde Philipp Heck önderliğinde yapılan ve Science Advances'te yayınlanan yeni bir araştırma, dünyanın buzul çağı dönemindeki bu ani iklimsel değişikliğe neden uğradığını açıklıyor. Söz konusu araştırmaya göre bu çağa giriş yapılması, gezegenimize çarpan mega göktaşından kaynaklanıyor.

Bu çarpışmanın ardından gökyüzünün kalın katmanlı bir toz ile kaplandığını belirten araştırma, bu toz katmanının uzun bir süre boyunca güneş ışıklarını engellediğini işaret ediyor. Ayrıca makalede geçen açıklamaya göre bu göktaşının etkileri, dünyamız genelinde hala hissedilmekte.