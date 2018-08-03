Otobüslerde E-Devlet Dönemi Başlıyor

Artık başkasının yerine otobüs bileti alma ve otobüslerin yollardan yolcu toplaması devri bitiyor. Yeni uygulamayla otobüs işletmeleri, taşıdıkları yolcuları "e-devlet" üzerinden sisteme kaydetmek zorunda olacaklar.

Araç Takip Sistemi (ATS) olarak adlandırılan yeni sistem, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devreye sokulacak. Bakanlığın kararına göre, Türkiye genelinde 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. ATS ile otobüs firmaları yolcularının bilgilerini sisteme e-devlet üzerinden kaydedecek. ATS sayesinde ayrıca, otobüslerin bulundukları yer ve güzergahları da anlık olarak takip edilebilecek.

Bakanlık, tam adı “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS)” olan yeni sistemi 1 Ocak 2019’da başlatmayı planlıyor. Sistem, Türkiye genelinde otobüs taşımacılığı yapan tüm işletmelerin, taşıdıkları yolcuları e-devlet üzerindeki sisteme kaydetmelerini zorunlu kılıyor.

Böylece, otobüs işletmeleri, taşıdıkları yolcuların isimleri, kimlik numaraları ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alınmış olacak. Herhangi bir yolcunun ismi sisteme kaydedilmemişse, otobüsteki yolcunun ismi sistemdekiyle eşleşmezse veya sistemdeki yolcu sayısından daha fazlası otobüste yolculuk ediyorsa işletmelere ceza kesilecek.

Yeni sistem ile otobüs şirketleri başkası adına ikinci bir şahsa bilet satamayacak. Bu durum, başkasının yerine bilet alma devrini sonlandıracak. Ayrıca şirketler, güzergahları üzerindeki bilet satış noktaları dışında yolcu alamayacak. Bu sayede yol üstünde yolcu toplama devri de sona erecek.