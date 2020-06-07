Otobüslere Aile Düzenlemesi Geliyor! Bilet Fiyatları Düşecek

Şehirler arası otobüslere aile düzenlemesi geleceği ve aynı aileden olan kişilerin yan yana seyahat edebileceği söylenmekte. Otobüslere aile düzenlemesi geliyor. Konu hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.

Otobüslere Aile Düzenlemesi Yolda

Şehirler arası otobüs seyahatlerinde yüzde 50 sınırı bulunmakta ve yan yana seyahat yapılamıyor. Sabah'ın aktardığı habere göre, Otobüslere Bilim Kurulu tarafından onaylanan bir düzenleme getirilecek. Yeni düzenleme ile birlikte aynı aileden olan vatandaşların şehirler arası otobüs yolculuklarında yan yana oturmasına imkan verilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Karar alınır ise otobüs biletlerinin fiyatları da düşecek. Yan yana seyahat eden ve aynı aileden olan kişiler için bilet fiyatlarının yüzde 25 ila 40 arasında düşeceği söylenmekte.

Tek kişi seyahat edenlerin bilet fiyatlarında bir değişiklik olmayacağı yine konuşulanlar arasında yer almakta. Konu ile ilgili resmi açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

6 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 169.218 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.669'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 591, toplam entübe hasta sayısının ise 264 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 135.322 olarak açıklandı.