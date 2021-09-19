Otokar Yeni Zırhlı Araçlarını IDEF 2021'de Duyurdu

Otokar'ın yeni zırhlı araçları, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) boy gösterdi. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç tarafından yapılan lansmanla tanıtılan araçlar, hem yurti çi hem de yurt dışı görevlere hazır.

Yerli savunma sanayinin araç üreticilerinden biri olan Otokar, savunma ihtiyaçlarını karşılamak adına 5 tondan 40 tona kadar paletli ve tekerlekli araçlar üretti. Yerli üretici, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) fiziksel yeni kara araçlarını görücüye açtı.

Otokar'ın yeni zırhlı araçları ilk defa gösterildi

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç tarafından yapılan açıklamada, Cobra 2'nin mayına dayanıklı tipi MRAP'ı ilk kez sergilendiği aktarıldı. "Cobra'nın farklı versiyonu. Mayın ve yan patlayıcılara karşı daha korumalı, bağımsız süspansiyonlu, oldukça düşük siluetli bir araç." dedi.

Akrep II 4x4 Yeni Nesil Zırhlı Araç ailesinin ilk olarak elektrikli versiyonla tanıttıklarını, geçen sürede ise Akrep II'in dizel versiyonunu ürettiklerini aktaran Görgüç, aracın yengeç hareketi yapabildiğini ve 90 milimetrelik cebri keşifte kullanılabilecek bir silah sistemine sahip olduğunu söyledi.

"Bu konularda çalışabilecek bir silah platformu olarak öngörmüştük. 2-3 varyasyonu üzerinde çalışıyoruz. İlgi çok, bizim beklediğimiz ve düşündüğümüz 90 milimetre kalibreye kadar bir konsept olduğu için birçok kullanıcının ilgisini çekti. Hiç düşünmediğimiz başka bir yerde de çok ilgi çıktı. Akrep'in siluetinin düşük, direksiyon ve dönüş yarı çapının çok az olması, yan hareket etmesi dolayısıyla özellikle yurt dışındaki bazı kullanıcılar meskun mahal, dar alanda kullanım için çok uygun olduğunu söylediler. Bizden birkaç çalışma daha istediler. Klasik bir konsept üzerinden belirli bir kullanıcı için tasarladığımız aracın meskun mahalde kullanılabileceğini onların dikkat etmesiyle bulduk."

Otokar Genel Müdürü, paletli zırhlı araç Tulpar'ın 40 tonluk versiyonunu da ilk defa IDEF 2021'de gösterdiklerini dile getirdi. Tulpar'ın 6 ay boyunca Kazakistan'da test edildiğini belirten Görgüç, önümüzdeki yıl içinde farklı testlere tabi tutulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yayınladığı Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında yeniden revize edien 8x8 zırhlı araç Arma 2, halihazırda 2 ülkenin envanterine girmiş durumda. 35 milimetrelik uzaktan kumandalı bir kuleye sahip olan Arma 2, 35 tonluk yüküyle yeni nesil testlere hazır.

"Bu yılın ilk yarısında 152 milyon dolarlık ihracatımız oldu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 37 ciro büyümesi var. Otokar ihraç pazarlarla büyüyor. Birçok ülkede büyümeyle ilgili özellikle bakım ve sahra idamesi konusunda yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullanan Görgüç, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde yerli araçların da olduğunu hatırlattı.