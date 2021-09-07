İşe Alım Yazılımları İşe Uygun Adayların Başvurusunu Reddediyor

Harvard Business School, otomatik öz geçmiş tarama ya da işe alımı yazılımları olarak da dile getirilen başvuru sürecini yönetme ve iş başvurusunda bulunan adayları değerlendirme çözümlerinin işe en uygun milyonlarca adayın geri çevrilmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmanın yazarları, bu tür yazılımlarda işverenler tarafından belirli filtrelemeler yapıldığını ancak bunun aslında milyonlarca uygun adayın başvurusunun reddedilmesine yol açtığını ifade ediyor. Bu da başvurduğu pozisyona en uygun kişilerin işsiz kalmasına neden oluyor. Çalışmaya istekli, çalışabilecek durumda olmasına rağmen bu tür yazılımlarda gözlemlenen yanlışlıklar, bu kişileri işsiz bırakıyor.

İşe Alım Yazılımları Tecrübeli Kişileri Geri Çeviriyor

Çalışmada bu yazılımların insanların işe girmekten alıkoyan bir dizi faktör tespit edildi. Çalışmanın yazarlarına göre işin daha da kötü yanı, bu yazılımların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işverenlerin yüzde 75'i tarafından kullanılması.

Bunun doksanlardan beri dijital iş başvurularında gözlemlenen artıştan kaynaklandığı düşünülüyor. Teknoloji, insanların iş başvurusunda bulunmasını kolaylaştırırken şirketlerin de başvuruları değerlendirmesini zorlaştırdı.

İşverenlerin kullandığı yazılımlar çeşitlilik gösterdiği için bu yazılımların yaptığı yanlışlık için tek bir neden söylemek doğru değil fakat sorunun ana nedeni, başvuru değerlendirme yazılımlarının büyük bir çoğunlukla "iyi" ve "daha az iyi" adayları ayırt etmek için aşırı basit kriterler kullanması.

Örnek vermek gerekecek olursa yazılım, en son çalışmasından bu yana 6 aydan daha uzun bir süre geçen bir kişiye bunun nedenini sormadan başvurusunu otomatik olarak reddedebiliyor. Başvuruda bulunan kişiye sorulacak olduğunda bunun çok fazla nedeni olabilir. Örneğin yakınlarından biri hasta olmuş ve ona bakmak için işten ayrılmak zorunda kalmış olabilir ancak bazı yazılımlar bunların hiçbirini önemsemeden başvuruları direkt reddediyor.

Başka bir örnek de yazılımın öz geçmişte belirli kelimelerin yer alıp almadığını kontrol etmesinden verilebilir. Bir adayın öz geçmişinde eğer işverenin bir kriteri dışında bütün kriterleri karşılanıyorsa o kişinin başvurusu doğrudan reddediliyor.

İnternet üzerinden yapılan başvuruların şirketlerin uygun iş adaylarını bulmasını kolaylaştırması gerekiyordu fakat bunun tam tersi gerçekleşti. İşverenlerin bu nedenle artık söz konusu yazılımlardan daha iyi çözümlere başvurması gerekiyor veya başvuru sürecini basit kriterler üzerinde duran bir yazılımdan ziyade başvuru sürecini daha ayrıntılı olarak ele alacak bir algoritma geliştirmek sorunun bir ölçüde çözülmesine yardımcı olabilir.