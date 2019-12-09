Otomatik Pilottaki Tesla Polis Arabasına Çarptı

Amerika Birleşik Devletleri’nde otomatik pilot modunda ilerleyen bir Tesla Model 3, önce polis arabasına sonra da trafikte ilerleyen bir başka arabaya çarptı.

Tesla Model 3’ün çarptığı her iki araç da çarpışmadan önce hareketsiz şekilde yol kenarında düzgün şekilde park edilmiş durumdaydılar.

Kazayı yapan arabanın sahibiyse arabasını otomatik pilota alarak, arka koltukta duran köpeğinin durumunu kontrol etmek istediğini ve gözünün yolda olmadığını söyledi.

Kaza, Connecticut eyaletindeki Norwalk bölgesinden geçen 95. Eyaletler Arası Karayolu üzerinde, Pazar erken saatlerde gerçekleşti.

Kazanın gerçekleştiği anda polis arabası, bozulan bir başka arabanın arkasında sirenlerini yakmış vaziyette çekicinin gelmesini bekliyordu. Tesla Model 3’ün polis arabasına çarpmasıyla birlikte polis arabası önde duran araca hızlı şekilde vurdu.

Olay sırasında yaralanan olmadı.

Connecticut Eyalet Polisi, Facebook adresi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tesla’nın kullanıcısı aracının otomatik pilotta olduğunu ve arka koltuktaki köpeğiyle ilgilendiğini dile getirdi. Her ne kadar arabaların böyle yetenekleri olsa da gözünüzü yoldan ayırmamanız gerekiyor.”

Tesla modellerinde kullanılan otomatik pilotların ilk vukuatı bu değil; polis arabası kazasından önce beş farklı defa Tesla’nın otomatik pilotları hata yapmış ve kazaya sebebiyet vermişlerdi.