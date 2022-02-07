Otomobil üreticileri ‘aylık abonelik’ ile gelir elde etmeyi amaçlıyor

Dijital platformlarda karşımıza çıkan aylık ücretli abonelik sistemine, araç teknolojilerinde de rastlamaya başladık. Ekstra özellikler için aylık abonelik talep eden araç teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte Lexus, Subaru ve Toyota gibi otomobil üreticileri de ek özellikler için ücret talep etmeye başladı. Edinilen bilgilere göre otomobil markları, kullanıcılardan aylık abonelik ücretleri talep ederek büyük bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Kullanıcılardan Sert Tepkiler Alabilir

Tesla'nın otomobiller için sunduğu kablosuz yazılım güncellemeleri ile gelişen ve diğer birçok otomobil üreticisine yayılması beklenen yeni aylık/yıllık abonelik sistemi kullanıcılardan tepki çekebilir. İnternete bağlı araçlara ekstra yetenekler eklenmesini ya da uzaktan bazı özelliklerin etkinleştirilip kapatılmasını sağlayan bu ücretli abonelik sisteminin araç üreticilerine büyük bir gelir kapısı açacak gibi duruyor.

Kullanıcılardan büyük tepkiler alacağı düşünülen bu yeni sistemle ilgili olarak JD Power analisti Kristin Kolodge, sistemin ilk satın alma işleminden itibaren üreticilere yıllarca tekrar eden bir gelir akışı sağlayacağını söylüyor. Kolodge, bu durumun kullanıcı tarafında ise marka sadakatini geliştireceğini düşünüyor.