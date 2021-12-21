Türkiye'nin İlk Otomobil Batarya Fabrikasının Detayları Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde duyurulan otomobil batarya fabrikasına ilişkin bazı önemli bilgiler paylaşıldı. TOGG ile Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketi, batarya hücresi ve modül üretim tesisi kuruyor. Fabrikada toplamda 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Otomobil Batarya Fabrikası Bursa'da Kuruluyor

AA'daki habere göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çin merkezli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde batarya hücresi ve modül üretim tesisi kuruyor.

Siro şirketi, 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modül üretimi yapacak. Bu üretim, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosistemine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

TOGG ile Farasis ortaklığında kurulan Siro'nun Gemlik'teki üretim tesisinde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek. Şirket, yerli elektrikli otomobilin batarya modül ve paketlerinin üretimini gerçekleştirecek.

Gemlik'teki üretim tesisinde 400'ü nitelikli olmak üzere 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden tesis ile ilgili bir duyuru yapmıştı. Bakan Mustafa Varank, ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını duyurmuştu.

Siro Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaşan TOGG ile Farasis, "Siro" isimli bir şirket kurdu. Siro ismi, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde oldukça büyük bir öneme sahip olan İpek Yolu'nun İngilizcesi "Silk Road"dan geliyor. Siro, Silk Road kelimelerinin ilk iki harfinden oluşuyor.

TOGG İçin Hızlı Şarj İstasyonları Kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre TOGG için hızlı şarj istasyonları kurulacak. Elektrikli araç yatırımları ile beraber Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyen Kacır, teknik standartları yayımladıklarını belirtmişti.

İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirliediklerinin altını çizen Kacır, buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladıklarını, 2022 yılının sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarını hazır hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.