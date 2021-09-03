Otomobil Fiyatları 1,5 Yıl Sonra İlk Kez Gerilemeye Başladı

Türkiye'de otomobil fiyatları gerilemeye başladı. Bloomberg HT'nin haberine göre otomobil fiyatları, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan ÖTV matrahı değişikliği sayesinde 1,5 yıllık bekleyişin ardından ilk defa gerilemeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verileri inceleyen rapor, otomobil fiyatlarındaki ÖTV matrahlarında yaşanan değişikliğin pazarda fiyat düşüşüne yol açtığını ifade ediyor. Verilere göre benzinli otomobillerin fiyatı, Ağustos ayında yüzde 3,4 düşüş yaşarken, dizel otomobillerin fiyatı ise yüzde 1,72 civarında gerileme kaydetti.

Temmuz ayında bir hayli düşen otomobil satışları, ÖTV matrahı değişikliğine rağmen Ağustos ayında da yatay bir çizgi olarak devam etmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerindeki rakamlara göre, Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olmuştu.

Otomobil fiyatları gerilemeye başladı: Araç bulmak imkansız

ÖTV kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise ÖTV matrahındaki yeni düzenleme kapsamında yüzde 80 dilimindeki otomobillerin yüzde 50’lik dilime girmesiyle arzın talebi karşılamadığını dile getirmişti.

Berkel açıklamasında, "Ağustos ayında her ne kadar ÖTV matrahında değişiklik yapılsa da üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Müşterinin bir anda talebi oldu ancak bu araçlardan elimizde olmadığı için ani yapılan değişiklikte plan yapılamıyor." şeklinde konuşmuştu.

Yeni vergilendirmeyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Yapılan indirimle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 30 bin lira ile 80 bin TL arasında düşecek." ifadesini kullandı.

Yeni karar kapsamında motor hacmi 1600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları getirildi.

Resmi Gazete'de alınan yeni kararlar ile ilgili açıklama şu şekilde: