OYDER Başkanı: Otomobil Fiyatlarındaki ÖTV Güncellenmeli

Üreticiler, otomobil fiyatlarındaki ÖTV oranlarının değişmesi gerektiğine inanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markaları adına konuşan yöneticiler, olağan dışı bir yılın daha geride kalacağını söyledi. Bu yıl gerçekleşen satışların bir önceki yılın altında kaldığını ifade eden yöneticiler; salgındaki gelişmelerin, tedarik zincirindeki rahatlamanın, kur ve faizlerin bu duruma yol açtığına inanıyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin tarafından verilen demeçte, 2021'in toplam satışlar açısından geçen yılın altında kalabilir.

Mersin, "Yıla başlarken 1 milyon adede doğru bir yürüyüşümüz vardı ancak kasım sonu itibarıyla pazar 675 bin civarında gerçekleşti. Geçen seneyi yakalamak ve geçmek için 100 bin adet daha satılması gerekiyor. Ancak tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bu rakama ulaşmak zor görünüyor." dedi.

Mersin ayrıca son dönemde fiyatları artan otomobillerin yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimi dahilinde incelendiğini ve bu nedenle ÖTV matrahlarının hızlı bir şekilde güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

2022 yılına ilişkin olarak Mersin, "Bugünkü talebi düşündüğümüzde eğer arz sorunları düzelirse pazarın adet olarak önemli bir düşüş yaşamayacağını söyleyebiliriz. Ancak ülkemizdeki hızlı ve yukarı çok yönlü, değişken kur hareketleri nedeniyle maliyetler artmaya devam ederse bu artışlar fiyata yansıyacağından talepte bir daralma olması da kaçınılmaz olacaktır." dedi.

Ayrıca sektörün en önemli kaldıraç etkisi yaratan faktörü kredi faizleri ve kolay ulaşılabilmesi de bugünkü ortamda oldukça büyük bir yara aldı.

Otomobil fiyatlarındaki ÖTV değişecek mi?

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Turgay Mersin'in söylediklerinin altını çizerek, çip krizine bağlı bulunabilirlik sorunundan ötürü pazarda ay bazında önemli düşüşler yaşandığını ifade etti.

Çağdaş açıklamasında, "Bu ay otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplam pazarda 60-70 bin adet arasında olmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda pazar tahminimizi geçen yılın biraz altında, 740 bin seviyelerinde tutuyoruz." dedi. Çağdaş ayrıca çip krizinin, önümüzdeki kısa ve orta vadeyi de etkileyeceğini söyledi. Birçok üretici, 2022 yılında da çip krizinin sektör gündeminin başında olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel'e göre çip krizi, 2022'nin en azından ilk yarısında da devam edecek.