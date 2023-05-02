Otomobil Fiyatlarında Kur Artışı Nedeniyle Zam Kapıda: İşte Oranlar!

Otomotiv sektörü, son zamanlardaki kur artışının yansımalarıyla tüketicileri meraklandırıyor. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kurdaki artışın otomobil fiyatlarını her ay %5 ile 8 arasında etkilediğini belirtiyor.

Erdem, "Önümüzdeki dönemde kur yukarı yönlü seyrederse, listelerde marka ve modele bağlı olarak %3 ile 5 arasında bir zam tespit edebiliriz. İkinci el araçlarda ise fiyat artışları daha hızlı oluyor, 3 ay içinde %10 ile 12 arasında bir artış bekliyoruz." dedi.

Fiyat artışı ile birlikte, ikinci eldeki kredi sorunu ve sıfır araç problemi de hâlâ çözüme ulaşamamış durumda.

Vatandaşlar Otomobil İçin Krediye Ulaşmakta Güçlük Çekiyor

Asıl problem, araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici, yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketicileri zor durumda bırakıyor. Kredi notu yüksek olanlara bile kredi verilmediği belirtiliyor. Erdem, sektörün mevcut durumda en büyük sorununun kredi olduğunu altını çiziyor.

Kura bağlı fiyat artışının panik alım ve satışlar doğurması sebebiyle, yıl sonu satış hedeflerinin etkileneceği endişesi taşınmıyor. Tüketicinin fiyatların artacağı endişesiyle otomobil satın almaya devam ettiği ifade ediliyor ancak asıl sorunun sıfır araçtaki arz sorunu ve ikinci el araç için kredi problemi olduğu vurgulanıyor. Erdem bu konuyla ilgili olarak, "Bu iki problem aşılmadığı sürece, satış hedeflerinin üstünde bir satış gerçekleştirmek oldukça zor. Bunlar aşılmadıkça otomobil gerçek tüketiciden ziyade yatırım amaçlı alım satım yapanların içinde dönmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.