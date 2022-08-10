Otomobil Satışına 6 Ay ve 6.000 Kilometre Sınırı Getirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satışı için planlamış oldukları yeni düzenlemeyi duyurdu. Şirketlerin, galerilerin ve rentacarların, otomobilin ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6.000 kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacağını duyurdu.

Otomobil sektöründe gerek sıfır gerekse ikinci el araçların fiyat artışları her geçen gün daha da artıyor. Hâl böyle olunca bu duruma alınması gereken önlemler de elzem bir hâle geliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu bağlamda yeni düzenlemenin uygulanacağını duyurdu.

Alınan Sıfır Araçlar Anında Geri Satılamayacak

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yapmış olduğu konuşmada yeni düzenlemeyi detaylandıran Bakan Muş, alınan sıfır araçların hemen satımının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. İfadelerinin tamamı şu şekilde:

"Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu’nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız."

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