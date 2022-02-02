Otomobil Satışlarındaki Düşüş Devam Ediyor: Yüzde 17.9 Azaldı

Artan dolar kuru ve araç fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların birçoğunu otomobil satın almaktan vazgeçiriyor. Bir süredir daralan otomobil satışları, 2022 yılının Ocak ayında da düşüş gösterdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilerde, 2022’de 2021 yılının Ocak ayına göre otomobil, hafif ticari ve ticari araç satışlarının yüzde 12,8 düştüğü görüldü. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ise otomobil satışları yüzde 17,9 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verileri, otomobil sektörünün yeni yıla da daralmayla başladığını ortaya koyuyor. Verilere göre; bir süredir düşüş gösteren otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 Ocak’ta 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

ODD’nin resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 azalırken, otomobil satışları ise yine aynı döneme göre yüzde 17,9 oranında azaldı. 2022 yılında toplam araç satışı 38 bin 131 adet olurken, otomobil satışı 29 bin 20 adette kaldı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

ODD verilerinde; otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2021 genelinde de yüzde 4.6 daralarak 737 bin 350 adede gerilediği, sadece Aralık ayına bakıldığında ise satışlardaki daralmanın yüzde 40.3 olduğu görülüyor.

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüm bu verilere rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.