Otomobil Satışlarında "6 Ay ve 6 Bin Kilometre Sınırı" ile İlgili Yeni Karar!

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki sorunları ele almak üzere yeni düzenlemeler getirdi. İkinci el otomobil piyasasındaki aşırı fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı 6 ay daha uzatıldı. Ayrıca fiyat artışlarıyla mücadele için düzenlemeler genişletildi.

Daha önce kuralın dışında tutulan bireysel otomobil satışları, ticari faaliyet olarak kabul edildikleri için artık 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasına tabi olacak. Bu uzatma, haksız uygulamaları engellemeyi ve sektördeki fiyat artışlarını hafifletmeyi amaçlıyor. Güncellenen düzenleme 1 Ocak 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

İnternet üzerinden verilen ikinci el araç ilanlarındaki fahiş fiyatların önüne geçilmesi için de önlemler alınacak. Şu an itibariyle, düzenlemeleri ihlal eden kişilere toplam 35,1 milyon TL para cezası kesilmiş durumda.

"6 Ay ve 6 Bin Kilometre Kuralı" 6 Ay Daha Uzatıldı

Ayrıca stokçuluk yapan bayilere de cezalar uygulanmaya başlandı. 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili satıcıya toplam 8.292.360 TL idari para cezası uygulanırken, benzer şekilde aynı yılın Mayıs ayında dört yetkili satıcı, tüketicilerin sıfır kilometre araçlara erişimini engelledikleri gerekçesiyle 17.834.400 TL tutarında idari para cezası aldı.

Haziran ayında ise on yetkili satıcıya, aracın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettikleri veya müşterilere aksesuar satın almaları için baskı yaptıkları gerekçesiyle toplam 49.044.600 TL ceza kesildi. Ayrıca dört yetkili satıcının ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi.

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