Otomobil ve Otomotiv Üretimi 2022 Ocak’ta Daraldı

Son yıllarda hem küreselde hem de Türkiye özelinde yaşanan zorluklarla beraber otomobil ve otomotiv sektörü zor zamanlar geçiriyor. 2021 Ocak ayına göre yüzde 31 düşüş gösteren otomobil üretiminin ardından otomotiv sektörü de yüzde 15 küçülme kaydetti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılına ait otomotiv ve otomobil üretim – ihracat adetlerini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 Ocak ayına ilişkin üretim ve ihracat adetleri ve pazar verilerini açıkladı. 2022 Ocak ayındaki toplam üretim, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adette kaldı. Yine geçtiğimiz yılın aynı ayına göre otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak 47 bin 778 adet olarak açıklandı.

Hafif Ticari Araç Üretimi Yüzde 15 Arttı

2022’nin ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış gösterirken, Ocak ayında ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 12, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 15 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 42 bin 742, traktör üretimi de 3 bin 594 adet olarak gerçekleşti.

Pazara bakıldığında ise 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9 arttı, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1 oranında daraldı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak ayı ticari araç pazarı 2017 yılına paralel seviyede gerçekleşti.

Pazar, 10 Yıllık Ortalamaların Üzerinde

Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 39 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında, otomobil pazarı yüzde 18 oranında azalarak 29 bin 20 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalara bakıldığında ise 2022 yılı Ocak ayında toplam pazar yüzde 18, otomobil pazarı yüzde 21, hafif ticari araç pazarı yüzde 12 oranında artarken, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 3 oranında düşüş gösterdi.

Ocak’ta otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 39 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Toplam İhracat Yüzde 13 Azaldı

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu.

Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 11 artarak bin 371 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

2,2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı

2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, Euro bazında ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2,1 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 17 azalarak 550 milyon Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 13 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 5 oranında arttı.