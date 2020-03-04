Çok yakında otomobiller uydudan kontrol edilebilecek. İlk adım Çinli uluslararası otomotiv şirketi Geely’den geldi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomotiv sektörü de şekilleniyor. Yakın gelecekte otomobillerin uydular ile kontrol edilmesi gerçeğe dönüşecek. Carsales’in paylaştığı habere göre Hangzhou merkezli Çinli otomotiv şirketi Geely, yeni otomobillerinde aracın uydulardan kontrol edilmesine imkan sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şirket, ilk uydu filosunu 2020 yılı içerisinde yörüngeye göndermeyi planlıyor.

Geely, bu proje için 2.27 milyar yuan (yaklaşık olarak 500 milyon dolar) bütçe ayırmış. Şirket, 2025 yılına gelindiğinde yörüngede 500 adet uydu filosuna ship olmayı hedefliyor. Uydu filosu yüksek hızlarda veri transferi kapasitesine sahip olmasıyla akıllı otomobiller uzaktan güncellenebilecek.