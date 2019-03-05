Otomotiv Dünyasını Sarsan Tutuklamada Yeni Gelişme

Kasım ayında Japonya’da tutuklanan Renault-Nissan-Mitsubishi konsorsiyumunun Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, kefaletle serbest bırakıldı. 64 yaşındaki Ghosn, vergi kaçırdığı ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirkete ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Otomotiv dünyasını sarsan olayda, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, 2010-2014 döneminde 88 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği halde, bu tutarın yalnızca yarısını beyan ettiği iddiasıyla 19 Kasım’da Tokyo’da gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Ghosn‘un, 2008 ekonomik krizi sırasında kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği de ünlü CEO’ya yöneltilen suçlamalar arasında yer alıyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da hakim karşısına çıkan 64 yaşındaki Ghosn, 9 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini iki kez reddetmişti.

Renault Grubu’ndan 21 Kasım’da yapılan açıklamada, Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

Nisan Motor Yönetim kurulu ise Renault-Nissan-Mitsubishi konsorsiyumunun Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn‘un görevine 22 Kasım’da son vermişti.