Otomotiv Sektörünün En Çok Görev Yapan CEO'su Elon Musk

Kendine has tarzıyla tanınan Tesla'nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk, bu alanda yeni bir unvan kazandı. Daimler CEO'sunun görevi bırakmasıyla birlikte otomotiv pazarında en uzun süreli hizmet veren CEO Musk oldu.

Geçtiğimiz günlerde en uzun süre hizmet veren CEO Daimler yöneticisi Dieter Zetsche görevinden ayrılmış ve bu unvanını Elon Musk'a kaptırmıştı. 2008 yılından bu yana Tesla'da CEO görevini yürüten Musk, artık otomotiv sektörünün en uzun süre görev yapan CEO'su.

Musk'ın CEO Koltuğu Sağlam Görünüyor

Elon Musk'ın hemen arkasında ise 2009'dan bu yana Toyota yöneticiliğini sürdüren Akio Toyoda bulunuyor. Fakat son yılların gelirleri ele alındığında Tesla'nın durumu iyi gidiyor ve bu durum da Musk'ın koltuğunun sağlam olduğunu gösteriyor. 2019 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 95 bin rekor üretim gerçekleştiren Tesla, elektrikli araç sektöründe açık ara önde.

Musk'tan Daha Uzun Süre Çalışanlar Bu Koltuğa Oturamadı

Geçtiğimiz ay Mitsubishi CEO'su Osamu Masuko'nun ayrıldığını açıklamasıyla birlikte Japon firmada dengeler altüst olmuştu. Aynı zamanda yine Musk'tan daha uzun süre çalışan Renault-Nissan-Mitsubishi kıdemli CEO'su Carlos Ghosn finansal skandalla bağlantısı olduğu iddiası dolayısıyla görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.