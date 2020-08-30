Otomotive ÖTV Zammı Geldi! İşte Yeni ÖTV Oranları

Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında birtakım değişiklik yapıldı. Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte otomotive ÖTV zammı geldi. Peki, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme neticesinde ÖTV oranları ne kadar arttı? ÖTV zammı ile ilgili detaylar haberimizde.

Otomotive ÖTV Zammı Uygulandı

Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Ülkemizde 1600 cc altı %60 ÖTV oranına tabi olan araçların neredeyse tamamı (yüzde 99,3) ve 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranları yükseltildi.

1600 cc altında olan araçların vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi. Hibrit araçlar için mevcut korelasyon korunarak bu otomobillerdeki ÖTV oranları da eşgüdümlü olarak yükseltildi. 1600 cc motor hacmine sahip olan ve ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan araçlar için ÖTV oranı %60'tan %80'a artırıldı. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı ise 170 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlar için vergi oranı %100'den %130 'a, diğerleri için de %110'dan %150'ye yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü geçmeyen modellerde Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 TL’yi aşmayan modeller için vergi oranı %45, Özel Tüketim vergisi Matrahı 85.000 ile 130.000 TL arasında olan modeller için vergi oranı %50, Özel Tüketim Vergisi Matrahı 130.000 TL ve üzeri modellerde vergi oranı vergi oranı %80 olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1.600 ile 2.000 cm3 arasında olan modellerde, Özel Tüketim Vergisi Matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar için vergi oranı %45, Özel Tüketim vergisi Matrahı 85.000 ile 130.000 TL arasında olanlar için vergi oranı %50, Özel Tüketim vergisi Matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar için vergi oranı %130 olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2.000 cm3 üzeri olan modellerde, Özel Tüketim Vergisi Matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar için vergi oranı %130‘a yükseltildi. Elektrikli motora sahip modeller de aynı vergi zammından etkilenecek.