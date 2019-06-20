Otonom Araç Şirketi Waymo, Renault Nissan İttifakı’na Katıldı

ABD’li teknoloji devi Alphabet’in otonom sürüş birimi Waymo, Renault Nissan İttifakı’na katıldı. Sektörün en güçlü oyuncularından bir tanesi olan Waymo, Fransa ve Japonya’daki yolcular ve teslimatlar için sürücüsüz mobilite hizmetleri üzerine yoğunlaşacak.

Waymo CEO'su John Krafcik yaptığı açıklamada, “Bu otonom teknolojilerimizi küresel bir boyuta taşımak için çok önemli bir fırsat. Yenilikçi bir ortak ile bunu yapacağımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Waymo’nun, Renault Nissan İttifakı’nın uluslararası erişimi sayesinde Fransa, Japonya ve diğer ülkelerdeki yolcular ve ticari teslimatlar için yenilikçi mobilite çözümleri sunabileceğini belirten Krafcik, yazılım ve donanım kombinasyonlarının yolcu taşımacılığı, nakliye hizmetleri ve toplu taşıma araçlarına erişim sağlayan çok çeşitli araçlarda kullanılabileceğini söyledi.

Renault CEO'su Thierry Bollore, bu ortaklığın stratejik pazarlardaki yeni iş alanlarının öncü hareketi olacağını belirtirken, Nissan CEO'su Hiroto Saikawa ise şu ifadeleri kullandı:

“Küresel otomotiv endüstrisindeki uzmanlığımız ve stratejik ortaklıktaki deneyimimiz, alanında lider Waymo ile müşterilere yeni değerler sunmamızı sağlayacak”

Alphabet’in otonom araç girişimi Waymo, 2012 yılında başladığı test sürüşlerinde 10 milyondan fazla kilometre yol katetti.

Kurulduğu tarih olan 2009 yılından bu yana otonom sürüş teknolojisine çok büyük katkılarda bulunan şirketin, perakende devi Walmart, araç paylaşım hizmeti Uber ve dünyaca ünlü otomobil markası Jaguar gibi birçok firmayla stratejik ortaklığı bulunuyor.