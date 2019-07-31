Otonom Araçlar Gelecekte Trafiği Felç Edebilir

Tesla gibi şirketlerin otonom araçlar konusunda büyük bir çalışma yürüttüğü herkes tarafından biliniyor. Üstelik bu çalışmaları yürüten tek şirket değil. Apple ve diğer otomotiv şirketleri de otonom sürüş ile ilgili son derece kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ancak hiç kimse otonom araçların hacklenme ihtimalini göz önünde bulundurmuyor. İşte haberimizin detayları.

Herhangi bir teknolojik ürünün hacklenmesi için internet bağlantısını olması yeterli. Bu nedenle hackerlar internet bağlantısı üzerinden içeriye sızabiliyor ve kontrolü ele geçirebiliyor. Örneğin bilgisayarınızın hacklenmesi veya cep telefonunuzun ele geçirilmesi, genellikle internet bağlantısı yoluyla gerçekleşir.

Otonom araçlar da hacklenme tehlikesi ile karşı karşıya

Otonom araçların internet bağlantısı olacağı için hacklenme ihtimalleri son derece yüksek. Herhangi bir hacker, otonom aracınızla bağlantı kurduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde kontrolü ele geçirebilir, aracınıza istediği her şeyi yaptırabilir.

Individual Driver Model sistemi kullanıldı ve bu sayede bir simülasyon yaratıldı. Simülasyon içerisinde yer alan araçların tamamının hacklendiği bir ortam oluşturuldu. Böylece ilerleyen yıllarda otonom araçların hacklenmesi durumunda nasıl bir sorunla karşı karşıya kalacağımız ortaya çıkarıldı.

Araçların sadece %10 gibi bir bölümünün hacklenmesi bile, şehirdeki bütün trafiği altüst etmeye yeterli oluyor. Bu, ilerleyen yıllarda muhtemelen en fazla karşılaşacağımız sorunlar içerisinde yer alacak. Peki sizce de otonom araçlar, büyük bir tehlike yayıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.