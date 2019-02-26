Otonom Araçlar Gerçekten Güvenli mi?

Bir dönemin popüler bilim kurgu filmlerinin sıklıkla kullandığı fantezilerden biri olan otonom araçlar, yavaş yavaş gerçek hayatın bir parçası olmaya başladı. Google’dan Uber’e, Wolkswagen’den Volvo’ya kadar birçok marka otonom sürüş teknolojisine çok büyük yatırımlar yapıyor. Peki, otonom araçlara ne kadar güvenebiliriz? İşte cevabı.

Otonom araçlar her ne kadar yasal engeller sebebiyle yollarda tam anlamıyla özerk bir şekilde yer alamıyor olsalar da, bu durum çok yakın bir zamanda değişecek.

Kaza riski, güvenlik sistemleri ve siber saldırı riski, otonom sürüş teknolojisini çevreleyen soru işaretlerinden bazıları.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram tamamen otonom araçların yola çıkması için öngörülen 2025 yılının henüz olabileceğini söyledi. Tam otonom anlamına gelen L5 seviyesinin gerek altyapı ihtiyaçları gerekse de çok gelişmiş bir yapay zeka gerektirmesi sebebiyle işaret edilen tarihe hazır olmadığı belirten İmpram, şöyle konuştu:

“Buna karşın aracınızın kendi kendine park alanına gidip ihtiyacınız olduğunda da sizin yanınıza gelmesi anlamına gelen L4 fonksiyonlar daha kısa bir süre içinde son kullanıcı ile buluşacak. Trafik sıkışıklığı asistanı gibi, hala sürücünün arka planda güvenlik amaçlı bulunduğu L3 seviyesi fonksiyonlar pazara yakında girecek olgunluğa ulaşmak üzere”

Otonom araçların güvenli olup olmadığı konusuna da değinen İmpram, “Tam otonom araç, asla yorulmayan, bir insana göre çok daha iyi görebilen, algılayabilen ve çok daha hızlı karar verip uygulayabilen bir sistem olacağından, günümüzdeki ortalama bir sürücüye göre çok daha güvenli olacağı kesin gözüküyor” dedi.